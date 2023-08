>Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Imortal!



- As lições que tiramos desses 180 minutos contra o Flamengo é que o Grêmio deixou de ter uma vantagem em Porto Alegre. Você perder por 2 a 0 e depois ter que enfrentar o Flamengo com 70 mil pessoas no Maracanã fica complicado. Mas estou aplaudindo meu grupo apesar da desclassificação. Perdemos a vaga em Porto Alegre. Hoje jogamos de igual para igual, não é fácil. Por isso estou tranquilo, porque eles têm me dado resposta dentro de campo - disse o comandante gremista, agregando:



- Meu time foi tão grande quanto o Flamengo no Maracanã com quase 70 mil pessoas, em jogo que o Flamengo tinha vantagem de dois gols. Não é qualquer um que enfrenta o Flamengo de igual pra igual. O Flamengo fez a melhor partida do ano contra o Grêmio, na Arena. Flamengo teve oportunidades e fez de pênalti. Nós tivemos e não fizemos os gols. Num todo, o Grêmio jogou de igual pra igual de novo. Queria ver quantos vem aqui e jogam de igual pra igual.



Tendo somente o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada, a situação da equipe de Porto Alegre fica bem difícil pensando em terminar o ano com uma conquista de caráter nacional.



Neste momento, a representação gaúcha está em terceiro lugar, com 33 unidades, 14 unidades atrás do líder, Botafogo. Distância essa que, apesar de inegavelmente difícil de ser tirada, não é considerada como algo fora de cogitação para Renato:



- Muitos falam que o Botafogo já é o campeão. Cada um tem sua opinião. No futebol já vi muita coisa. Esperamos brigar pelo título. Se não for possível, uma vaga direta na Libertadores. Só temos o Brasileiro e vamos mirar totalmente esse título. Está longe, é difícil, mas não é impossível. Vamos buscar uma vaga na Libertadores que também é nosso objetivo.