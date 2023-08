Nesta quarta-feira (16), o Grêmio perdeu para o Flamengo por 1 a 0 (3 a 0 no agregado), e está eliminado da Copa do Brasil. Com a saída da torneio nacional, o Tricolor não perde apenas a chance de conquistar o título, mas também deixa de arrecadar premiação milionária. Isso porque, caso chegasse à final, o time gaúcho teria garantido, ao menos, R$ 30 milhões pelo segundo lugar, mais as premiações das fases anteriores.