Alexandre Mattos desmente rumores sobre Renato Gaúcho no Cruzeiro

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 18:19 • Belo Horizonte (MG)

Em meio a especulações sobre uma possível troca no comando técnico do Cruzeiro, Alexandre Mattos negou a informação. Nesta quarta-feira (04), o dirigente concedeu entrevista e garantiu que não houve procura pelo técnico do Grêmio.

No início da semana, o jornalista Chico Garcia afirmou que o Cruzeiro tinha interesse no comandante do Grêmio e que houve conversas entre as partes, mas não uma proposta oficial. Para a Band, o CEO do Cruzeiro disse que treinadores como Diniz e Cuca e, agora, Renato, foram cotados para treinar a equipe. Entretanto, Mattos assegurou a continuidade do trabalho de Seabra.

- Não existiu nenhum contato com o procurador do Renato, com alguém ligado ao Renato. A gente está muito satisfeito com aquilo que a gente vê do Seabra. - disse o dirigente.

Enquanto Renato vive uma fase conturbada no Grêmio, Fernando Seabra tem bom momento no Cruzeiro. Na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, a Raposa também disputa as quartas de final da Sul-Americana. No comando do time, Seabra soma 15 vitórias, seis empates e nove derrotas.