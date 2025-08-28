Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 28/08/2025

O Grêmio segue, nesta quinta-feira (28), a preparação para enfrentar o Flamengo, domingo (31), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Agenda

O Grêmio treina às 10h desta quinta-feira (28) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Será a quarta das seis sessões antes da partida contra o Flamengo.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Balbuena, os volantes Villasanti e Camilo e os meia Monsalve e Riquelme.

continua após a publicidade

Mercado da bola

Em Porto Alegre desde a última segunda-feira (25), o volante Arthur pode ser anunciado a qualquer momento como reforço do Grêmio. O Tricolor Gaúcho ainda observa o mercado na busca, principalmente, por um meia armador.

Política

Após Marcelo Marques anunciar desistência da candidatura à presidência do Grêmio, no início da tarde de quarta-feira (27), a quinta-feira (28) promete ser agitada nos bastidores políticos do Tricolor Gaúcho. Os grupos e movimentos têm até sexta-feira (29) para inscreverem suas chapas para a eleição do Conselho Deliberativo, que acontece em setembro.

continua após a publicidade

Marcelo Marques em entrevista coletiva após a compra da gestão da Arena do Grêmio. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Categorias de base

O time sub-17 do Grêmio recebe folga, nesta quinta-feira (28), após golear o Atlético-GO, por 8 a 1, na tarde de quarta-feira (27), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor Gaúcho subiu para a 5ª colocação, com 28 pontos.

Futebol feminino

As Gurias Gremistas treinam, nesta quinta-feira (28), no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas-RS. Após a golear o Internacional por 4 a 1 no clássico do último domingo (24), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, as Mosqueteiras terão novamente o Gre-Nal como próximo desafio, no dia 14 de setembro, às 15h, no SESC da Protásio Alves, em Porto Alegre, também pelo Campeonato Gaúcho.

Próximos jogos do Grêmio