O planejamento de Mano Menezes para Gabriel Mec no Grêmio

Após período com a Seleção Brasileira Sub-17, que goleou a Costa Rica em dois amistosos em Santa Catarina, Gabriel Mec se reapresentou no Grêmio e tem treinado com o elenco principal nesta semana, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. A perspectiva é de que o meia-atacante de 17 anos, considerado a principal joia das categorias de base do Tricolor Gaúcho, possa receber oportunidades do técnico Mano Menezes em breve.

Mano foi questionado sobre Gabriel Mec em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Ceará, no último sábado (23), na Arena do Grêmio, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador gremista detalhou o planejamento da comissão técnica com o jovem jogador.

— Nós estamos trabalhando para que ele tenha uma condição de disputa mais próxima do nível que é a disputa da Série A. Ele é um menino. A compleição física dele não é tão avantajada como a do Riquelme, por exemplo, que suporta bem. Então, nós estamos trabalhando para que daqui a pouco possamos utilizá-lo — contou Mano.

'Segundo meia': Mano explica como pretende utilizar Gabriel Mec

O treinador do Grêmio também revelou de que forma pretende utilizar Gabriel Mec dentro de campo. O jovem meia-atacante pode agregar uma característica que falta no elenco gremista, e que Mano gosta muito de ter em seus times.

— Talvez um jogador mais de beirada, para vir para dentro como um segundo meia. Aquele que eu já falei várias vezes para vocês, para não ter talvez dois jogadores que sejam tão verticais de forma simultânea nas duas beiradas e ter mais jogo organizado, mais jogo construído, que eu acho que é o caminho que a gente pode seguir — explicou.

Até aqui, Gabriel Mec soma apenas 35 minutos em campo no time principal do Grêmio. As duas partidas em que ele foi utilizado aconteceram sob o comando de Gustavo Quinteros, no Campeonato Gaúcho deste ano. Uma fratura no tornozelo direito, sofrida em março, na preparação da Seleção Brasileira para o Sul-Americano Sub-17, atrasou o desenvolvimento do meia-atacante.