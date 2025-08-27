Agenda L!: curtinhas do Grêmio do dia 27/08/2025

O Grêmio segue, nesta quarta-feira (27), a preparação para enfrentar o Flamengo, domingo (31), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ. A partida é válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Agenda

O Grêmio treina às 10h desta quarta-feira (27) no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS. Será a terceira das seis sessões antes da partida contra o Flamengo.

Departamento médico

No departamento médico do Grêmio estão o lateral direito João Lucas, os zagueiros Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Balbuena, os volantes Villasanti e Camilo e os meia Monsalve e Riquelme.

Mercado da bola

Em Porto Alegre desde a última segunda-feira (25), o volante Arthur pode ser anunciado a qualquer momento como reforço do Grêmio. O Tricolor Gaúcho também teria interesse na contratação do meia Otávio, que está no Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Categorias de base

Nesta quarta-feira (27), às 15h, o time sub-17 do Grêmio recebe o lanterna Atlético-GO, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul-RS, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O Tricolor Gaúcho está na 11ª colocação, com 25 pontos em 15 jogos.

Sub-17 do Grêmio, de João Borne, recebe o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Futebol feminino

As Gurias Gremistas treinam, nesta quarta-feira (27), no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas-RS. Após a golear o Internacional por 4 a 1 no clássico do último domingo (24), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, as Mosqueteiras terão novamente o Gre-Nal como próximo desafio, no dia 14 de setembro, às 15h, no SESC da Protásio Alves, em Porto Alegre, também pelo Campeonato Gaúcho.

Próximos jogos do Grêmio