Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 21:39 • Rio de Janeiro

Durante a tradicional cerimônia pré-partida, quando são exibidos os hinos das seleções em disputa, a interação de Cristiano Ronaldo com a garotinha que o acompanhou na entrada em campo, ganhou o coração dos internautas.

A menininha encostou no braço do jogador e ficou extremamente emocionada. Cris chegou a retribuir o gesto com um sorriso amigável e um abraço. Os outros pequenos torcedores que estavam em campo também foram a loucura.

O abraço da garotinha deu sorte! Cristiano quebrou mais um record na partida. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Confira o momento da interação de Cristiano Ronaldo com a garotinha;

Portugal foi dominante na vitória contra a Turquia por três a zero, garantindo a classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Com gols de Bernardo Silva e Bruno Fernandes, a seleção lusitana se isolou na ponta do grupo F, com seis pontos.

Cristiano Ronaldo foi um dos destaques e quebrou records: além de maior artilheiro, o Gajo se tornou o líder geral em assistências da competição continental, com oito passes para gol.

