Torcedores do Inter fazem a festa no Couto Pereira e web reage: ‘Nunca jogará sozinho’

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 20:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O Internacional bateu o Grêmio pelo Brasileirão e a torcida foi à loucura nas redes sociais. No Couto Pereira, os torcedores presentes fizeram uma linda festa. Confira!

A partida

O jogo não teve grandes momentos, que ficaram por conta das torcidas no Couto Pereira. No campo e bola, a partida foi muito truncada e pegada, como manda o manual do Gre-Nal.

Sem inspiração, os times tinham dificuldades pra atacar, mas Vitão, zagueiro Colorado, contou com a sorte, e com a ajuda de luxo de Gustavo Martins, para abrir o placar e definir o resultado. Com a vitória, o Internacional alcançou o G-6, enquanto o Grêmio se afundou no Z-4.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X INTERNACIONAL

BRASILEIRÃO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de junho de 2024, às 17h30

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Alex dos Santos (SC)

📺 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

⚽ ESCALAÇÕES:

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Du Queiroz, Dodi e Carballo; Pavón, JP Galvão e Galdino.

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Robert Renan; Bruno Henrique e Fernando; Wesley, Hyoran e Wanderson; Alario