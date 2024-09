Foto: Hedeson Alves/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 22:06 • Curitiba

O Novorizontino reassumiu a ponta da tabela na Série B do Brasileirão. O Tigre arrancou empate por 2 a 2 com o Coritiba, neste domingo (8), no Couto Pereira, o que fez o Santos cair para a segunda posição no campeonato após 25 rodadas.

Por duas vezes, o Coritiba esteve na frente do Novorizontino, mas não manteve a vantagem.

Júnior Brumado pôs o Coritiba na frente, aos 16 minutos. Neto Pessoa empatou ainda no primeiro tempo, aos 39.

No segundo tempo, Brumado outra vez deixou o time anfitrião em vantagem. Mas Thalisson Gabriel, contra, deu o empate novamente ao Novorizontino.

Com o resultado, o time paulista recuperou a liderança da Série B com 44 pontos, apenas um à frente do Santos (43). O Coritiba está na décima posição, com 34 pontos.

O Novorizontino assume a liderança na Série B (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

Sequência

O próximo compromisso do líder Novorizontino é contra o Botafogo-SP, na próxima sexta-feira (13). A bola vai rolar no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), as 19h (horário de Brasília). O Coritiba, por sua vez, encara o Operário-PR, no próximo domingo, no Germano Kruger, em Ponta Grossa. As partidas são válidas pela 26ª rodada.

No outro jogo do domingo, o América Mineiro venceu o Guarani por 3 a 0, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O Coelho encerrou a série de quatro jogos sem ganhar na Série B. Os gols foram de Davó, Rodriguinho e Renato Marques. Agora, o América Mineiro está em sétimo lugar, com 38 pontos. O Guarani continua na lanterna, com apenas 21.