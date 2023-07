O clima pelos lados do Goiás após a derrota por 4 a 3 neste domingo (9), contra o Santos, é de profunda irritação. Entretanto, o motivo não se refere unicamente ao resultado negativo pelo Campeonato Brasileiro que se concretizou nos acréscimos do segundo tempo, mas sim a atuação da arbitragem.



Além de cancelar a entrevista coletiva do técnico português Armando Evangelista, o Esmeraldino tratou de se posicionar com firmeza através de declaração bastante crítica dada pelo vice-presidente de futebol, Harlei Menezes.