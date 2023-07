> !Punido! O Santos pegou 'gancho' pesado pela 'guerra' na Vila durante o clássico contra o Corinthians e novamente não teve torcida em seu estádio.



> Last dance? Marcos Leonardo abriu o placar e ampliou para 2 a 0 aos 30'. O camisa 9 também deu linda assistência para Mendoza. Ele não marcava desde a derrota para o Newell's, em 6 de junho, e pode ser vendido ainda nesta janela.



> !Outro iluminado! Guilherme, do Goiás, anotou gol de pênalti e acertou chutaço no segundo tempo de fora da área, marcando seu segundo no jogo. Ele ainda conseguiu ser expulso.



> !Polêmico! O Peixe vencia por 3 a 1 e, no segundo tempo, sofreu empate. Nos acréscimos, o árbitro anotou pênalti em trombada de Lucas Halter e Joaquim. Mendoza converteu e desempatou.



> !Sai, zika! Com a vitória, o Santos coloca ponto final à sequência de 12 jogos sem vitórias. Aleluia!