Web reage a demissão de Alexandre Mattos do Vasco e detona trabalho de dirigente: ‘Pior que o Bracks’

Alexandre Mattos foi demitido do Vasco, mas SAF também é criticada por torcedores (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/03/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A demissão de Alexandre Mattos do Vasco dividiu muitas opiniões nas redes sociais. Diversos torcedores criticaram o trabalho do diretor esportivo, que durou poucos meses no Cruz-Maltino.

➡️ CHANCE DUPLA! Aposte R$200 na Lance! Betting e ganhe R$350 se o Brasil empatar ou vencer a Inglaterra

Por outro lado, a 777 Partners, que é dona do clube, também foi alvo de muitos comentários negativos por conta do que vem sendo feito com a equipe carioca na temporada. Os métodos de contratações são um dos pontos mais questionados. Confira a reação da web: