Com três derrotas no início da Série B e nenhum ponto somado, o Volta Redonda recebe nesta terça-feira (22), às 20h (de Brasília), pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a invicta Ferroviária. O duelo será disputado no Estádio Raulino de Oliveira, com transmissão por streaming no Disney+.

O Voltaço é o 19º colocado e só não ocupa a lanterna devido ao critério de saldo de gols, levando a melhor sobre o Athletic, que já jogou na rodada. Por outro lado, a Locomotiva, atualmente na 10ª posição da tabela de classificação da Série B, joga para se aproximar da parte superior da tabela no começo da campanha.

A equipe do Sul do Estado do Rio de Janeiro chega após revés pelo placar e 1 a 0 para o CRB, fora de casa. Já o clube de Araraquara, em São Paulo, vem de vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO, na Fonte Luminosa.

Ficha técnica e prováveis escalações de Volta Redonda x Ferroviária

✅ FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X FERROVIÁRIA

4ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

📆 Data e horário: terça-feira, 22 de abril, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Disney+;

🟨 Árbitro: Marcio dos Santos Oliveira (AL);

🚩 Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Rondinelle Dos Santos Tavares (AL);

🖥️ VAR :Douglas Schwengber da Silva (RS).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa): Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Bruno Barra e Sánchez; André Luiz, Robinho e Pierre; Vitinho Lopes, Hyuri e MV.

FERROVIÁRIA (Técnico: Vinícius Bergantin): Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maycon e Eric Melo; Alencar, Albano e Netinho; Thiago Lopes, Carlão e Juninho.