‘Vivendo o Sonho’: como CT levou o Mirassol à Série A em cinco anos

O Mirassol disputa a Série A do Brasileirão pela primeira vez nesta temporada, no ano de seu centenário. Em 2019, o clube ainda não tinha divisão nacional e, desde então, viveu uma ascensão meteórica, conquistando acessos à Série C em 2020, à Série B em 2021 e à elite do futebol nacional em 2024, impulsionada pelo maior investimento de sua história: a construção do CT.

Dois anos antes, em 2017, o Mirassol arrecadou R$ 8 milhões com a transferência de Luiz Araújo do São Paulo para o Lille, da França. Revelado pelo clube do interior, o atacante teve 20% de seus direitos econômicos mantidos pelo Leão, que lucrou com a negociação, avaliada em cerca de R$ 38 milhões no total. O valor foi utilizado para iniciar a construção do seu centro de treinamento.

CT foi inaugurado em 2019 (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Fonte de renda e inspiração no Palmeiras

Localizado em uma área rural entre São José do Rio Preto e Mirassol, a vista bucólica da entrada, com um silêncio típico de interior, esconde um CT moderno que abriga quatro campos oficiais, academias para base e profissional, 94 quartos de alojamento e um moderno centro de fisiologia.

Ainda em 2017, no ano que conseguiu a verba da venda de Luiz Araújo, Rafael Pinto, fisiologista do Mirassol, passou uma semana na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo. O profissional voltou com referências claras de como deveria ser o CT do Mirassol

Desde então, o investimento na estrutura tem sido contínuo. O alojamento da base foi inaugurado em 2020, a academia das categorias menores em 2023, e o patrimônio do clube segue em constante evolução, conforme o aumento das receitas.

O clube adota uma filosofia de sustentabilidade financeira, com foco na formação e venda de jogadores, não necessariamente para grandes clubes de imediato, mas como parte de um ecossistema que garante retorno financeiro futuro. A estrutura do Mirassol atende as categorias de base que vão do sub-11 ao sub-20.

Camilo, ídolo histórico do Mirassol, estampa a academia (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Modernidade

Os últimos investimentos do Mirassol têm sido, em sua maioria, voltados para a área de fisiologia. Na reta final da Série B, o clube foi o primeiro a utilizar o Acqua Float, uma cápsula de flutuação que acelera a recuperação muscular dos jogadores. Apenas o Flamengo também possui essa tecnologia em seu CT.

Equipamento no CT do Mirassol (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Neste ano, o clube fez dois investimentos voltados ao monitoramento dos atletas. Foram comprados 50 Anéis de monitoramento de saúde, que medem a qualidade do sono e ajudam na recuperação dos jogadores, por cerca de R$ 145 mil. Além disso, uma esteira antigravitacional, que reduz o impacto nas articulações e acelera a reabilitação ortopédica, por R$ 500 mil.

Vivendo o Sonho

A diretoria do Mirassol trabalha com os pés no chão. O clube conquistou a Série D em 2020 e conhece o impacto de ficar fora das divisões nacionais. Por isso, a meta é tornar a equipe uma presença constante na Série B e, eventualmente, alcançar a Série A. O mote utilizado para a disputa da elite é “Vivendo o Sonho”, divulgado nas redes sociais do clube.

O sucesso da equipe também atraiu o apoio de torcedores da região. Com 65 mil habitantes, Mirassol está próxima de São José do Rio Preto, que tem cerca de 480 mil moradores. Neste ano, a cidade vizinha concentra o maior número de sócios-torcedores do clube para a disputa da Série A.

Após o acesso à Série A, o Mirassol investiu cerca de R$ 8 milhões em melhorias no Estádio Municipal Campos Maia. As obras incluíram uma nova fachada, ampliação do setor visitante, instalação de cadeiras em todo o estádio, substituição dos alambrados por acrílico, modernização dos vestiários e melhorias na estrutura destinada à imprensa. Além disso, o clube adquiriu um ônibus próprio, garantindo mais conforto e eficiência na logística da equipe.

Ao lado do novo ônibus está o antigo, um dos poucos registros do velho Mirassol, que ficou fora das divisões nacionais até 2019. Nas paredes do moderno CT, o clube faz questão de exaltar os ídolos do passado, como Camilo e Xuxa, lembranças de onde tudo começou.