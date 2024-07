Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 18/07/2024 - 01:24 • São Paulo (SP)

O Botafogo pode ter sido beneficiado pela arbitragem durante a vitória sobre o Palmeiras, nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos. Mas o triunfo do Glorioso não veio por isso, mas sim porque a equipe jogou melhor do que o adversário.

➡️ Projete a classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Nos primeiros minutos da partida, Flaco López receberia lançamento para sair cara a cara com o goleiro John, com uma chance clara e manifesta de gol. O lance era passível de expulsão, mas Anderson Daronco aplicou cartão amarelo. Em outros jogos, lances parecidos foram interpretados como se fossem para vermelho. Não existe critério. Clique aqui para ver a jogada.

John Textor deu saudações aos torcedores antes da bola rolar (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Abaixo as recomendações da IFAB (International Football Association Board — Conselho da Associação Internacional de Futebol) sobre este tipo de lance.

Deverá ser expulso o jogador, substituto ou jogador substituído que cometer as seguintes infrações:

impedir um gol ou uma clara oportunidade de gol da equipe adversária ao tocar na bola com a mão ou o braço (à exceção do goleiro dentro da própria área penal);

impedir um gol ou uma clara oportunidade de gol de um adversário que se dirige à meta do infrator por meio de uma infração punível com um tiro livre (a não ser nas situações descritas mais abaixo).

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Porém, a lição que fica ao Botafogo, em especial ao dono da SAF, John Textor, é que o time ganhou na bola, jogando um bom futebol. Tanto que o goleiro Weverton pode ser considerado o melhor da partida, pois fez defesas que evitaram uma vantagem maior do Glorioso. Tiquinho Soares, outro personagem do duelo, voltou a marcar após nove jogos de seca.

Do outro lado, John também teve grandes intervenções, garantindo a vitória do Botafogo diante do Palmeiras. Talvez este tenha sido o melhor jogo de 2024 no futebol brasileiro, mesmo com uma arbitragem fraca.

Palmeiras x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Em resumo, a mensagem que deve ficar é a de que todos os times são prejudicados pelos péssimos apitadores do país. Em todas as rodadas é possível encontrar lances como o de Flaco López, que a falta de critério é gritante. É assim que funciona, mas os clubes se importam somente com o próprio umbigo.

O Palmeiras, inclusive, recentemente adotou estratégia semelhante à do Botafogo ao acusar, sem provas, que o sistema não queria o Alviverde como bicampeão nacional, em 2023. John Textor elevou as paranoias infundadas a outro nível, também sem provar, dizendo que há uma grande corrupção no futebol brasileiro, atentando contra a isonomia dos campeonatos e questionando a transparência da CBF.

Enquanto os clubes não se unirem minimamente em prol da profissionalização dos árbitros, formação de novos profissionais e aprimoramento dos treinamentos, seguiremos tendo casos questionáveis jogo após jogo. Se tem coisas que só acontecem com o Botafogo, erros de arbitragem não são uma delas.