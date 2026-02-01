Dorival Jr. diz que jogadores do Corinthians tiveram problema de saúde nos últimos dias

menu hamburguer
Daniel Lessa
Enviado Especial
Dia 01/02/2026
16:04
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Agência Corinthians)
imagem camera(Foto: Gazeta Press)
BRASÍLIA - A menos de uma hora para o início da decisão da Supercopa Rei contra o Flamengo, Dorival Jr. revelou que o Corinthians enfrentou um grave problema nos últimos dias. Segundo o treinador, 26 pessoas, entre membros do time e da comissão técnica tiveram uma forte virose.

- Tivemos um contratempo nesses últimos dois dias, 26 membros entre atleta e comissão com uma virose muito forte. Ontem, ainda tínhamos três a quatro jogadores fora do treinamento, foram 11 com esse problema. Estamos convivendo com esse contratempo, mas temos que passar por cima disso - disse o treinador ao ge.

Dorival também fez questão de ressaltar a força do adversário.

- Temos um adversário dos mais qualificados pela frente, todos nós temos consciência disto. Para nós foi um pouco diferente, finalizamos o ano 15 dias depois, nos reapresentamos tendo três clássicos na sequência pelo Campeonato Paulista. Estamos compondo nosso grupo, tivemos a saída de 7, 8 jogadores, tudo isso tem um peso. É um jogo único, importantíssimo.

Corinthians tem mudanças para a partida

O Corinthians tem mudanças na escalação para a decisão da Supercopa Rei. Neste domingo (1º), a equipe alvinegra encara o Flamengo, às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Dorival Júnior promoveu uma formação semelhante à utilizada na decisão da Copa do Brasil.

Assim como no duelo contra o Vasco, o Corinthians não terá a presença de Garro na equipe titular. Dorival Júnior optou por povoar o meio de campo e escalou a equipe com três volantes: Raniele, André e André Carrillo. Breno Bidon terá a missão de armar o time.

Na defesa, o treinador manteve Gabriel Paulista entre os onze iniciais. O reforço do Timão desbancou André Ramalho, titular na temporada passada, que inicia a decisão contra o Flamengo entre os reservas.

Memphis Depay comemora seu gol no jogo do Corinthians contra o São Paulo (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)
Memphis inicia partida contra o Flamengo entre os titulares; partida vale o título da Supercopa Rei (Foto: Everton Okubo/Agência F8/Gazeta Press)

Dorival Júnior escalou o Corinthians com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis e Yuri Alberto.

Busca pelo bicampeonato

Será a segunda vez que o Corinthians disputa a Supercopa Rei. Na última vez, em 1991, o Timão venceu o Flamengo por 1 a 0 na decisão, no Morumbi, e conquistou a taça. Neto marcou o gol do clube alvinegro naquela oportunidade.

A competição voltou a ser disputada a partir de 2020, e desde então, é a primeira vez que o Corinthians participa. A vaga foi garantida com a conquista da Copa do Brasil na última temporada, enquanto o Flamengo carimbou a vaga ao vencer o Campeonato Brasileiro.

