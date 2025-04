Villasanti é eleito melhor jogador na partida pela Sul-Americana

Atleta com a maior nota (8,0) pelo portal SofaScore no duelo contra o Atlético Grau, o volante Mathias Villasanti foi peça-chave na segunda vitória do tricolor gaúcho na competição continental. Além da assistência para o segundo gol, o paraguaio teve presença ofensiva e defensiva durante os noventa minutos e ainda foi considerado o Craque do Jogo na transmissão da Rádio Bandeirantes.

continua após a publicidade

Villa obteve 85% de precisão em todos os passes que deu, tendo 5 passes em profundidade corretos das 7 tentativas que teve. Venceu 7 de 11 disputas de bola pelo chão, além de 3 cortes, 2 interceptações e 5 desarmes.

A atuação do camisa 20 rendeu comentários positivos da imprensa nacional, destacando que quando Villa joga bem, o time inteiro do Grêmio joga bem.

continua após a publicidade

Atualmente, o Grêmio é o segundo colocado no grupo D da Copa Sul-Americana, com os mesmos 6 pontos do líder Godoy Cruz, próximo adversário tricolor na competição. Villasanti volta a campo neste domingo (13) pelo Campeonato Brasileiro, quando recebe a equipe do Flamengo, às 17h30 na Arena.