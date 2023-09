Com pretensões diferentes no campeonato, Vila Nova e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 19h, pela 28ª rodada da Série B. A partida será realizada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Enquanto o Vila busca a vitória para tentar entrar no G4, a Ponte segue na batalha para se distanciar mais da zona de rebaixamento.