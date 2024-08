Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 19:22 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o clássico paulista contra o São Paulo, por 2 a 1, no Allianz Parque, na tarde deste domingo (18), pela 23ª rodada do Brasileirão, e se manteve no G4 da competição. O Verdão foi às redes com Flaco López, duas vezes, enquanto o Tricolor diminuiu com Luciano. Lázaro ainda teve um gol anulado, que gerou polêmica. Veja os melhores momentos de Palmeiras x São Paulo no player do topo da página.

➡️ Veja a classificação atualizada do Brasileirão 2024

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo