Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

A Data Fifa ganhou os holofotes do final de semana com grandes jogos espalhados pelo mundo, mas o futebol brasileiro segue a todo vapor. Apesar de a Série A do Brasileirão não ter compromissos, as demais divisões seguem firmes com partidas importantes.

Além disso, o Brasileirão Feminino entra na reta final com as semifinais, dominado pelos grandes clubes paulistas. Confira com o Lance! as informações dos jogos da rodada nacional, datas, horários* e onde assistir.

🏆 BRASILEIRÃO SÉRIE B - 25ª rodada

⚽ Brusque x Santos - sábado (7) - 16h - Arena Joinville - Premiere, Globoplay e Canal GOAT

⚽ Ituano x Mirassol - sábado (7) - 16h - Novelli Júnior - Premiere, Globoplay e Canal GOAT

⚽ Avaí x Sport - sábado (7) - 19h - Ressacada - SporTV, Premiere e Globoplay

⚽ Ceará x Operário - domingo (8) - 16h - Castelão - Premiere e Globoplay

⚽ Coritiba x Novorizontino - domingo (8) - 18h30 - Couto Pereira - Premiere e Globoplay

⚽ América-MG x Guarani - domingo (8) - 18h30 - Independência - SporTV, Premiere e Globoplay

⚽ Botafogo-SP x Goiás - segunda (9) - 20h - Arena NicNet - SporTV, Premiere e Globoplay

⚽ Ponte Preta x Chapecoense - segunda (9) - 21h30 - Moisés Lucarelli - Premiere e Globoplay

🏆 BRASILEIRÃO SÉRIE C - 2ª rodada da segunda fase

⚽ Athletic Club x Ypiranga - sábado (7) - 17h30 - Joaquim Portugal - DAZN e Youtube (Nosso Futebol)

⚽ Ferroviária x Londrina - sábado (7) - 20h - Doutor Adhemar de Barros - Nosso Futebol+ e DAZN

⚽ Botafogo-PB x Volta Redonda - domingo (8) - 18h30 - Almeidão - Nosso Futebol e DAZN

⚽ São Bernardo x Remo - segunda (9) - 20h - Estádio 1º de Maio - Nosso Futebol+ e DAZN

🏆 BRASILEIRÃO SÉRIE D - Semifinais - Ida

⚽ Anápolis x Maringá - domingo (8) - 16h - Estádio Jonas Duarte - YouTube (Anápolis FC TV e MFC TV)

⚽ Retrô x Itabaiana - domingo (8) - 18h30 - Arena Pernambuco - YouTube (TV Retrô)

🏆 BRASILEIRÃO FEMININO - Semifinais - Volta

⚽ Corinthians x Palmeiras - domingo (8) - 16h - Canindé (ida: 3x1) - Globo, SporTV e Globoplay

⚽ Ferroviária x São Paulo - domingo (8) - 16h - Doutor Adhemar de Barros (ida: 1x2) - TV Brasil e Canal GOAT

🏆 COPA PAULISTA - Quartas de final - Ida

⚽ Portuguesa x XV de Piracicaba - sábado (7) - 15h - Canindé - TV Cultura e YouTube (Futebol Paulista)

⚽ União São João x Taquaritinga - sábado (7) - 15h - Doutor Hermínio Ometto - YouTube (Futebol Paulista)

⚽ Comercial x Monte Azul - sábado (7) - 16h - Palma Travassos - YouTube (Futebol Paulista)

⚽ Capivariano x Votuporanguense - sábado (7) - 17h - Arena Capivari - YouTube (Futebol Paulista)