Palmeiras e Corinthians feminino brigam por vaga na final do Brasileirão

Derby feminino define finalista do Brasileirão (Foto: Rebeca Reis/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 16:15 • São Paulo

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo (8), a bola rola a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio do Canindé, na zona norte de São Paulo, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. O Timão venceu o primeiro jogo e sai na frente com dois gols de diferença.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo de ida aconteceu dia 1 de setembro, com o Verdão abrindo o placar aos 36 minutos do primeiro tempo com gol de pênalti Amanda Gutierres. O Corinthians conseguiu a virada nos últimos dez minutos de jogo, com gols de Vic Alburque, Carol Nogueira e Duda Sampaio aos 49 minutos da segunda etapa.

As Brabas e as Palestrinas já se enfrentaram 31 vezes, com sete vitórias do clube alviverde e 19 para o alvinegro, além de cinco empates.

Palmeiras e Corinthians pela vaga na final do Brasileirão Feminino (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians terminou a primeira fase com 40 pontos, na liderança do campeonato. O Palmeiras, por sua vez, chegou no mata-mata após terminar a fase inicial com 28 pontos, ocupando a 4° posição na tabela.

O time que ganhar irá enfrentar a vencedora entre São Paulo e Ferroviária na final.