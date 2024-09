Palmeiras usa período de pausa para focar em arrancada no Brasileirão

Palmeiras busca o tricampeonato brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 16:42 • São Paulo (SP)

O Palmeiras permanece em apenas uma competição em 2024, o Brasileirão, e terá o desafio de enfrentar "13 finais" na reta final do campeonato. Com a pausa para a Data Fifa o elenco de Abel Ferreira mira em um único objetivo: o tricampeonato consecutivo.

Após a queda na Copa do Brasil e na Libertadores, o foco do Verdão é o Campeonato Brasileiro. No momento, o Alviverde está na terceira posição e soma 47 pontos na tabela, apenas três atrás do líder Botafogo. Pela frente, serão 13 finais para buscar a arrancada na competição.

Entre as principais críticas de Abel Ferreira está o calendário brasileiro, e para alívio do professor, sua equipe faz intervalo de duas semanas. O período foi importante para o Palmeiras para a recuperação dos seus atletas, entre eles Vitor Reis que está em fase final de tratamento de um edema muscular.

O Alviverde, que tem enfrentado problemas recorrentes de lesões no time, no momento conta com seis jogadores sob os cuidados do Departamento Médico. A pausa tem sido fundamental para preparar o físico, mas principalmente o mental, um dos pontos fortes dos jogadores comandados por Abel.

O Palmeiras fez a sequência de vitorias nos últimos três jogos do Brasileirão e respira mais aliviado após as eliminações.

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo apenas no dia 15. O Verdão encara o Criciúma, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.