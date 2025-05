Renata Ruel aponta erros capitais de Zanovelli em Corinthians x Internacional

A arbitragem de Paulo Cesar Zanovelli em Corinthians x Internacional foi o assunto da rodada do Brasileirão até aqui. Renata Ruel, comentarista de arbitragem dos canais ESPN, comentou a atuação de Zanovelli e apontou erros capitais do juiz.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Podemos dizer que o VAR apitou Corinthians 4x2 Internacional hoje. Essa é a realidade, infelizmente. Mas se não fosse o VAR, teríamos inúmeros erros. Quantas vezes a gente já falou de Paulo César Zanovelli? É um árbitro que comete erro atrás de erro. É o árbitro que não marcou mão naquele Fluminense x São Paulo, que, pra mim, caracterizava erro de direito e o jogo deveria ter sido anulado. É um árbitro que continua com o escudo da FIFA, mesmo errando, errando e errando - disse Renata.

Wesley e Matheuzinho disputam uma jogada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Com a vitória, o Corinthians foi a 10 pontos e subiu para a sétima posição, ultrapassando o Internacional, que manteve os nove pontos e ficou na oitava colocação.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Corinthians e Internacional?

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians vai até Mirassol enfrentar os donos da casa no Maião, sábado, dia 10, às 18h30. Antes disso, na terça-feira (6), o time recebe o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana.

Já o Internacional volta a campo pelo Brasileirão no domingo (11), quando enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro. No meio da semana, o Colorado enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

CORINTHIANS 4 X 2 INTERNACIONAL

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

🥅 Gols: Yuri Alberto, aos 25' do 1ºT; aos 18 e aos 48 (COR); Aguirre aos 37' e Thiago Maia, aos 41' do 1ºT (INT)

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho (COR); Bruno Henrique (INT)

🔴 Cartão vermelho: Bruno Henrique (INT)

🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🏁VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Coronado), José Martínez (Talles Magno) e Carrillo; Romero, Yuri Alberto.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia (Ronaldo) e Alan Patrick (Oscar Romero); Enner Valencia (Vitor Prado) e Wesley.