Responsável por grande parte das polêmicas no futebol nacional, o VAR e sua linha de impedimento são alvos de questionamentos entre os torcedores, dirigentes e veículos de mídia no país. Nessa última semana, tivemos a polêmica do jogo do Flamengo na Copa do Brasil, onde o gol do atacante Gabriel Barbosa foi anulado. No último domingo (16), o rubro-negro e o tricolor também tiveram problemas com o mecanismo no clássico.