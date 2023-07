O Flamengo, um dos principais protagonistas do futebol brasileiro, está vivendo um momento desafiador no Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos em 16 jogos, a equipe ocupa a terceira posição na tabela, atrás do líder Botafogo, que impressiona com seus 40 pontos conquistados, e do Grêmio, com 29 pontos e um jogo a menos. Mas o Flamengo já tirou distância maior em menos rodadas.