imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Última rodada do Brasileirão terá ação de conscientização sobre meio ambiente e povos indígenas

Jogos começam no sábado e terminam no domingo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/12/2025
10:08
Representantes dos povos indígenas em campo antes de jogo do Brasileirão com a bola oficial da partida
Representantes dos povos indígenas em campo antes de jogo do Brasileirão com a bola oficial da partida (Foto: Divulgação)
Os jogos da última rodada do Brasileirão, neste final de semana (6/7), contarão com uma ação importante de conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente. Antes da bola rolar, representantes de povos indígenas entrarão em campo levando a bola oficial da partida, enquanto os árbitros levarão uma bola com uma muda nativa dentro, que será trocada para o apito inicial.

continua após a publicidade

A iniciativa é uma parceria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o Intstituto Inclusion For All (I4A) e com a Four X Entertainment, que convidam os torcedores a doar 15 reais, o equivalente a uma muda nativa que será plantada em território brasileiro.

As doações poem ser feitas pela plataforma Para Quem Doar (link aqui). O torcedor que fizer a doação ajuda seu time a subir no Ranking Nacional de Times Sustentáveis, ganha um selo de Torcedor Sustentável e concorre a uma camisa da Seleção Brasileira autografada.

continua após a publicidade

— A Torcida Pelo Planeta conecta três forças fundamentais do Brasil, que são a paixão pelo futebol, que mobiliza milhões de pessoas; a urgência climática, reforçando o papel das cidades e das comunidades no reflorestamento e o protagonismo dos povos indígenas, guardiões dos maiores biomas do país — disse Líbia Miranda, Diretora da Taça dos Povos Indígenas/Four X Entertainment.

Outro objetivo da ação é promover a Taça dos Povos Indígenas, que acontecerá em fevereiro de 2026, reunindo 48 etnias. A competição contará histórias sobre culutra, ancestralidade e sustentabilidade.

continua após a publicidade

Representantes dos povos indígenas em campo antes de jogo do Brasileirão com a bola oficial da partida
Representantes dos povos indígenas em campo antes de jogo do Brasileirão com a bola oficial da partida (Foto: Divulgação)

Jogos da 38ª rodada do Brasileirão

A 38ª rodada começa no sábado (6), às 18h30, com o campeão Flamengo visitando o Mirassol. No dia seguinte, os nove jogos restantes acontecem às 16h, com decisões importantes das vagas para a Libertadores e dos rebaixados para a Série B.

➡️ Brasileirão: o que está em jogo para cada time na última rodada?

  1. 6/12, 18h30: Mirassol x Flamengo
  2. 7/12, 16h: Atlético-MG x Vasco
  3. 7/12, 16h: Internacional x Bragantino
  4. 7/12, 16h: Vitória x São Paulo
  5. 7/12, 16h: Ceará x Palmeiras
  6. 7/12, 16h: Sport x Grêmio
  7. 7/12, 16h: Fluminense x Bahia
  8. 7/12, 16h: Botafogo x Fortaleza
  9. 7/12, 16h: Corinthians x Juventude
  10. 7/12, 16h: Santos x Cruzeiro
Bola do Brasileirão com uma muda nativa dentro, símbolo da ação de conscientização da última rodada
Bola do Brasileirão com uma muda nativa dentro, símbolo da ação de conscientização (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

