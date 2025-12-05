Os jogos da última rodada do Brasileirão, neste final de semana (6/7), contarão com uma ação importante de conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente. Antes da bola rolar, representantes de povos indígenas entrarão em campo levando a bola oficial da partida, enquanto os árbitros levarão uma bola com uma muda nativa dentro, que será trocada para o apito inicial.

A iniciativa é uma parceria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com o Intstituto Inclusion For All (I4A) e com a Four X Entertainment, que convidam os torcedores a doar 15 reais, o equivalente a uma muda nativa que será plantada em território brasileiro.

As doações poem ser feitas pela plataforma Para Quem Doar (link aqui). O torcedor que fizer a doação ajuda seu time a subir no Ranking Nacional de Times Sustentáveis, ganha um selo de Torcedor Sustentável e concorre a uma camisa da Seleção Brasileira autografada.

— A Torcida Pelo Planeta conecta três forças fundamentais do Brasil, que são a paixão pelo futebol, que mobiliza milhões de pessoas; a urgência climática, reforçando o papel das cidades e das comunidades no reflorestamento e o protagonismo dos povos indígenas, guardiões dos maiores biomas do país — disse Líbia Miranda, Diretora da Taça dos Povos Indígenas/Four X Entertainment.

Outro objetivo da ação é promover a Taça dos Povos Indígenas, que acontecerá em fevereiro de 2026, reunindo 48 etnias. A competição contará histórias sobre culutra, ancestralidade e sustentabilidade.

Representantes dos povos indígenas em campo antes de jogo do Brasileirão com a bola oficial da partida (Foto: Divulgação)

Jogos da 38ª rodada do Brasileirão

A 38ª rodada começa no sábado (6), às 18h30, com o campeão Flamengo visitando o Mirassol. No dia seguinte, os nove jogos restantes acontecem às 16h, com decisões importantes das vagas para a Libertadores e dos rebaixados para a Série B.

6/12, 18h30: Mirassol x Flamengo 7/12, 16h: Atlético-MG x Vasco 7/12, 16h: Internacional x Bragantino 7/12, 16h: Vitória x São Paulo 7/12, 16h: Ceará x Palmeiras 7/12, 16h: Sport x Grêmio 7/12, 16h: Fluminense x Bahia 7/12, 16h: Botafogo x Fortaleza 7/12, 16h: Corinthians x Juventude 7/12, 16h: Santos x Cruzeiro