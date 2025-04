Em mais um exemplo de comprometimento com o clube, o técnico do Internacional Roger Machado assistiu ao jogo do time feminino, as Gurias Coloradas na segunda-feira (31). Em meio ao temporal que caiu sobre Porto Alegre, o comandante o time masculino prestigiou o empate em 2 a 2 com o Sport, pelo Brasileirão Feminino, no estádio do Sesc Protásio Alves.

Roger Machado chegou ao local da partida pouco antes do confronto começar e conversou com treinador das Gurias, Jorge Barcellos, antes de se acomodar para assistir ao duelo. O comandante da equipe masculina também cumprimentou todos os presentes no setor de imprensa.

Sua presença foi celebrada pela torcida presente e reforçou a integração entre as equipes do Colorado. Conforme apurou o Lance!, antes de comparecer na cancha na Zona Norte da cidade, Roger Machado havia passado pelo CT Celeiro de Ases, em Alvorada, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, onde treinam as categorias sub-17 e sub-20 do Alvirrubro.

Rotina dedicada ao clube

Normalmente, quando não está em viagem para jogos fora ou em concentração para os confrontos no Beira-Rio, o técnico colorado trabalha no CT Parque Gigante entre 7h e 15h. Ali, prepara os treinos com o auxílio da comissão, conversa com dirigentes, funcionários e jogadores. Também recebe vídeos de adversários, analisa e monta as atividades de acordo com o tempo disponível.

Fora desse horário, tem participado até de campanhas publicitárias. Suas idas a Alvorada incluem assistir jogos, conversar com técnicos e até com os garotos que observa. Também já deu palestras para a base. Ao site GZH, o vice de futebol José Olavo Bisol explicou:

– É uma cultura que criamos, a de integrar totalmente o departamento como um todo. Queremos dividir conhecimento, aproximar os processos.