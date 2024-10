Torcedores criticam Bruno Guimarães: ‘Futebol Premierleaguiano’

Bruno Guimarães foi muito criticado pelos torcedores nas redes sociais (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Publicada em 15/10/2024 - 23:05 • Brasília (DF)

O primeiro tempo do confronto entre Brasil e Peru, terminou com a Seleção Brasileira a frente no placar. No entanto, mesmo com o 1 a 0 na conta, a atuação de Bruno Guimarães não passou despercebida pelos torcedores.

Confira o que a torcida do Brasil comentou no X, sobre o primeiro tempo de Bruno Guimarães:

Bruno Guimarães segue sendo figura carimbada nas convocações de Dorival (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL X PERU

10ª RODADA- ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: terça-feira, 15 de outubro de 2024, às 21h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Globoplay

⚽ ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

PERU (Técnico: Jorge Fossati)

Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Advíncula, López; Peña, Cartagena, Castillo; Flores, Valera.

