Thiago Carpini quer quatro contratações para o Vitória e explica confusão em Ba-Vi

Após perder o título do Campeonato Baiano para o Bahia com um placar agregado de 3 a 1, o Vitória agora planeja o restante da temporada, que tem Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Sul-Americana pela frente. Em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 pelo jogo de volta da final do estadual, o técnico Thiago Carpini deu pistas sobre as mudanças que devem acontecer no elenco.

Segundo o treinador, três ou quatro atletas devem chegar nesta janela de transferências, que fecha no dia 11 de abril e permite apenas contratações a nível nacional.

- Não vejo necessidade de tantas contratações. A gente pensa em três ou quatro. Duas possibilidades de setor ofensivo, de mais um nove, um cara de lado. Caso aconteçam possibilidades, vamos estar atentos. Temos conversado sobre isso, sempre buscando elevar ainda mais o nosso nível - avaliou.

O Vitória busca um camisa 9 desde a janela de transferências passada para tentar suprir a saída de Alerrandro, artilheiro do Brasileirão 2024 com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto. No elenco atual, o Rubro-Negro tem Carlinhos, Fabrício Santos e Janderson na posição, este último é o artilheiro do clube na temporada com sete gols.

Carpini também indicou a possível saída de um volante do time. Nesta posição, o Rubro-Negro conta com sete jogadores no elenco. São eles: Willian Oliveira, Thiaguinho, Ronald, Dionísio, Ricardo Ryller, Pepê e Baralhas. O menos utilizado por Thiago Carpini é Dionísio, que não joga há mais de um mês.

- Sobre saídas, a gente não pensa em possibilidades. Já demos uma filtrada. Talvez tenha mais uma saída de um volante. Mas isso agora vamos fazer uma avaliação com calma do que foi construído até aqui. Estamos contentes com o que o grupo entregou.

Polêmica no fim do clássico

No clássico do último domingo, que terminou com o Bahia campeão estadual, Carpini se exaltou em confusão generalizada ao fim do jogo e discutiu com alguns atletas do Bahia de forma efusiva, como foi o caso do zagueiro Ramos Mingo.

Depois do episódio, o treinador se retratou durante a entrevista coletiva e atribuiu a postura ao clima do clássico.

- A confusão, como eu falei, é por conta dos nervos à flor da pele. A gente entra para o “deixa disso”, para tentar separar. Ali não tinha como. Na primeira acho que a gente entrou um pouco na pilha do jogo, mas não interferiu no resultado. Tivemos mais de 90 minutos para buscar o resultado. Naquele momento a confusão favoreceu mais o adversário porque a gente estava melhor na partida. Depois outra confusão, já depois do gol, teve o gesto ali do goleiro. Coisas da provocação, da rivalidade. Tem que tentar entender que a rivalidade fica dentro de campo. Acabou e cada um segue seus caminho na temporada.

O próximo desafio do Vitória será contra o Moto Club, no Castelão, em São Luís, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida está marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília). Já classificado, o Rubro-Negro tenta assegurar liderança do grupo A.