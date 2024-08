Hugo Souza supera marca de Cássio em sequência de afirmação no Corinthians

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 11:12 • São Paulo (SP)

Herói da classificação do Corinthians às quartas de final da Copa Sul-Americana, Hugo Souza defendeu três penalidades e superou uma marca de Cássio, goleiro com maior número de partidas disputadas pelo clube na história, na última terça-feira (20).

+ Corinthians pode ter estreia de novas contratações no domingo

O ex-camisa 12, que acertou com o Cruzeiro nesta temporada, nunca conseguiu defender três cobranças em uma mesma disputa. As melhores marcas do jogador se limitam a duas penalidades: Racing (primeira fase Sul-Americana 2017), São Paulo (semifinal do Paulista 2018), Palmeiras (final do Paulista 2018), Boca Juniors (oitavas de final Libertadores 2022) e América-MG (quartas de final da Copa do Brasil 2023).

A boa sequência de Hugo, inclusive, intensificou o debate sobre a necessidade de o clube adquirir em definitivo o jogador junto ao Flamengo. Nos bastidores, a diretoria paulista acertou bases contratuais com o goleiro e espera o dia 1º de outubro para ativar a cláusula de compra - fixada em 800 mil dólares (R$ 4,9 milhões na cotação atual).

Hougo Souza após classificação do Corinthians às quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para contar com Hugo Souza por empréstimo até dezembro, o Corinthians desembolsou 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão). O montante equivale ao recebido pelas classificações recentes da equipe contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, e Bragantino, pela Sul-Americana, onde o goleiro foi destaque.

Números de Hugo Souza pelo Corinthians

Anunciado no início de julho, Hugo Souza chegou para suprir as saídas de Cássio e Carlos Miguel, para Cruzeiro e Nottingham Forest-ING, respectivamente. Ao chegar no Corinthians, venceu a disputa com Matheus Donelli e engatou uma sequência como titular.

Ao todo, o goleiro disputou onze partidas, todas sob comando de Ramón Díaz, com três vitórias, seis empates e duas derrotas.