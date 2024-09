Técnico de time da Série A rebate pedidos por Fair Play Financeiro no futebol brasileiro

Foto: Marcio Dolzan/Lance







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 13:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Bahia, Rogério Ceni falou, após a vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 0, sobre a possível implementação do Fair Play Financeiro no Brasileirão. Muito comum nas últimas semanas, o assunto pode atrapalhar os planos de equipes como Bahia, Botafogo e outras SAFs que começaram seus trabalhos recentemente.

➡️Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

– É um primeiro ano… Tem time que fala de fair play financeiro e me enfia R$ 300 milhões, e cacete no fair play financeiro, né? Então, assim, vamos tentar. Logicamente, não é tudo flores, não dá pra sorrir sempre. Como é que você faz para o time não fazer gol e faz três gols? Isso é um trabalho. Do jeito que esse time joga, você pode gostar ou não gostar. Tem dias que dá muito certo, tem dias que não dá tão certo. Mas uma coisa você não pode negar: que quando você vê o Bahia jogando, você sabe que é o Bahia – disse.

O que é Fair Play Financeiro?

O Fair Play Financeiro (FPF) é um conjunto de regulamentações estabelecido pela UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) para promover a sustentabilidade financeira dos clubes de futebol europeus. Introduzido em 2011, o objetivo principal é garantir que os clubes não gastem mais do que ganham, evitando problemas financeiros graves. Os clubes são obrigados a equilibrar suas contas, não podendo gastar mais do que suas receitas.

Isso inclui todas as fontes de renda, como venda de ingressos, direitos de transmissão, patrocínios e venda de jogadores. O FPF avalia as finanças dos clubes ao longo de um período de três anos.

Durante esse período, os clubes devem apresentar contas equilibradas, ou seja, suas despesas não podem exceder suas receitas de forma significativa. Além disso, os times devem manter um controle rigoroso de suas dívidas e investimentos, garantindo que não comprometam sua saúde financeira a longo prazo. A UEFA pode aplicar sanções à equipes que não cumprirem as regras do FPF, como multas, restrições a inscrições de novos jogadores e até exclusão de competições europeias. O objetivo final é criar um ambiente financeiro mais estável e sustentável no futebol europeu, promovendo uma concorrência mais justa entre as equipes.

Foto: Marcio Dolzan/Lance