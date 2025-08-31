Sport x Vasco: confira palpites da Redação do Lance! para o duelo no Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (31), na Ilha do Retiro, em confronto direto na luta contra o rebaixamento
A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro terá um confronto direto e dramático na luta contra o rebaixamento. Sport e Vasco se enfrentam na tarde deste domingo (31), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. Enquanto o Leão, lanterna da competição, precisa de um milagre para reagir, o Cruz-Maltino busca a vitória para tentar deixar o Z-4.
Confira os palpites para Sport x Vasco da Redação do Lance!.
Emive Ferreira: Vasco
O time chega com a confiança renovada depois do bom empate contra o Botafogo pela Copa do Brasil. 2 a 0.
João Pedro Rodrigues: Sport
A defesa do Vasco é muito fraca, e o time fora de casa não tem muita força, não é confiável. O Sport, por sua vez, vem de uma crescente. 1 a 0.
Will Spiler: Sport
Pelo fator casa.
Lucas Borges: Sport
O Sport vem em uma crescente de desempenho, enquanto o Vasco caminha para o outro lado, com atuações que oferecem muitas chances aos adversários.
Pedro Ernesto: Empate
O Sport deve abrir o placar, mas a fase geral da equipe é muito ruim e o Vasco, na base da vontade, busca o empate. 1 a 1.
Vitor Guedes: Empate
O Sport já caiu. O Vasco ainda não, mas quem acredita que este elenco pode melhorar com o dinizismo flerta com o perigo. 0 a 0.
Sport e Vasco com mudanças para o confronto
Para a partida deste domingo, o Sport, poderá ter até três mudanças em relação ao último jogo. Na defesa, Aderlan deve ganhar a vaga, improvisado na lateral esquerda, no lugar do criticado Kévyson. No meio-campo, com Lucas Lima fora por uma torção no tornozelo, Atencio deve ser o substituto. Já no ataque, Derik Lacerda retorna ao time após cumprir suspensão.
No Vasco, o técnico Fernando Diniz tem uma série de desfalques, principalmente no meio-campo, sem poder contar com Tchê Tchê, Thiago Mendes e Paulinho, todos lesionados. A boa notícia para o torcedor, no entanto, é a presença dos recém-contratados Matheus França e Robert Renan, que foram relacionados pela primeira vez e podem fazer suas respectivas estreias na Ilha do Retiro.
