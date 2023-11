Sport faz o seu último jogo pelo Brasileirão Série B, pela 38ª rodada, neste sábado (25), contra o Sampaio Correia, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. O Leão, que se encontra em oitavo, tenta voltar à elite e o Bolívia Querida, na 15ª colocação, buscando escapar da queda à Série C. A partida será realizada às 17h (Horário de Brasília), com transmissão do pay-per-view Premiere.