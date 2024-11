Sport foi decisivo para rebaixamento do Grêmio (mas também não se salvou); relembre

Douglas Costa fez o gol do Grêmio na derrota para o Sport em 3 de outubro de 2021 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/11/2024 - 11:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Vamos relembrar o momento em que o Sport Club do Recife conseguiu ter uma participação gigantesca para o último rebaixamento registrado no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Na época, porém, apesar de conseguir grande vantagem contra o adversário direto, a equipe pernambucana também acabou não se salvando, indo disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro junto do Tricolor.

Toda essa situação aconteceu durante a disputa do Brasileirão de 2021, quando o time gaúcho passou por mais um daqueles momentos péssimos que a torcida, no final das contas, nunca acaba se acostumando. Naquele ano, o Tricolor montou um elenco de peso, pronto para brigar por títulos e dar alegria para seus adeptos, mas, no final das contas, um “imprevisto” acabou se desenrolando e a equipe foi parar na Série B de 2022.

Durante a disputa daquela competição, é possível elencar várias as partidas que foram decisivas e tiveram papel importante dentro do rebaixamento do Grêmio, tendo em vista que faltaram poucos pontos para que o time se livrasse da queda. Mas, analisando o desenrolar da temporada, é possível afirmar que o Sport, um adversário direto na briga contra a queda, acabou tendo um papel mais do que fundamental para o descenso do time gaúcho pela terceira vez em sua história.

O primeiro embate entre os dois clubes aconteceu no dia 17 de junho daquele ano, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2021. Na época Sander Henrique Bortolotto, conhecido simplesmente como Sander, lateral-esquerdo que defendeu o Sport, fez o gol que deu a vitória simples para os donos da casa, dentro da Ilha do Retiro.

No entanto, o papel de algoz do Sport Recife contra o Grêmio não pararia por ali, tendo em vista que, no returno, o Leão atacou mais uma vez, e dentro da Arena. No dia 3 de outubro, Gustavo e Mikael foram os responsáveis por abrir 2 a 0 contra o Tricolor. Douglas Costa conseguiu marcar e diminuir, no apagar das luzes, no entanto, não foi o suficiente para evitar a segunda derrota para o mesmo adversário dentro do Brasileirão. Aquele jogo, inclusive, ficou marcado pela insistência e incompetência do Grêmio em campo, já que foram 22 chutes tentados e, mesmo assim, só um gol e a derrota.

Sport ficou com os pontos e o Grêmio caiu

A situação que mais acaba complicando para os torcedores do Tricolor quando lembram do rebaixamento é que apenas uma vitória em algum desses dois confrontos contra o Sport Recife seria o suficiente para tirar o time da degola ao final da temporada. Isso porque o Grêmio ficou em 17º na tabela de classificação, primeiro dentro da zona de rebaixamento, com três pontos a menos que o Juventude, mas com mais vitórias. Ou seja, se tivesse conquistado três pontos contra o time pernambucano, o elenco gaúcho teria escapado da queda.

É importante ressaltar, inclusive, que as vitórias do Sport Recife, no final das contas, não fizeram diferença no resultado esportivo da equipe ao final do ano, tendo em vista que o time fez apenas 38 pontos, cinco a menos que o Tricolor Gaúcho e oito pontos distante do Alviverde, primeiro fora da 'zona'. Assim, o Leão foi responsável direto pela queda do rival e, no final das contas, foi para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, durante a Série B nacional, o Grêmio conseguiu se recuperar e voltar para a elite do Brasileirão. Enquanto isso, o Sport fez campanha abaixo do esperado, ficando em sétimo, cinco pontos distante da zona de classificação, não conseguindo o acesso.