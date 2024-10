Sport bate o líder e segue em 3º; veja os placares da Série B

O Sport derrotou o Novorizontino por 3 a 1, fora de casa, pela 31ª rodada da Série B (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 00:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O segundo dia da 31ª rodada da Série B, aconteceu na noite desta sexta-feira (11). Na primeira partida, o líder Novorizontino perdeu para o Sport por 3 a 1, em casa, enquanto o Avaí e América-MG empataram por 2 a 2, em Florianópolis. Confira tudo que aconteceu nos dois jogos de hoje:

+Destaque na Bolívia, Miguelito busca espaço no Santos; entenda a razão

Partidas da Série B - 11/10/24

NOVORIZONTINO 1 x 3 SPORT

31ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de outubro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Primeiro tempo

Na primeira etapa, o Novorizontino começou melhor, criou algumas chances, mas não abriu o placar. Por outro lado, o Sport, que só teve a sua primeira oportunidade aos 37 minutos, em cobrança de falta de Titi Ortíz defendida por Jordi, balançou as redes na sequência com Chico, que recebeu de Lucas Limas, na marca do pênalti. Cinco minutos depois, o Leão ampliou a vantagem com um lindo chute de Gustavo Coutinho, após mais uma assistência de Lucas Lima.

Segundo tempo

A segunda etapa iniciou animada, com as duas equipes buscando o gol. Aos 11 minutos, Felipe tocou com a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Marlon descontou para os donos da casa. Vinte minutos depois, o Sport fez o terceiro com Chrystian Barletta, que recebeu de Gustavo Coutinho e só precisou empurras para o fundo do gol. O lance foi analisado pelo VAR, mas acabou sendo validado no final das contas.

E agora?

Pela 32ª rodada da Série B, o Novorizotino faz o clássico contra o Mirassol no sábado, às 17h, fora de casa.

Já o Sport entra em campo no meio de semana, em jogo atrasado da 16ª rodada. Na quarta-feira, às 21h30, o Leão recebe o Operário-PR, na Ilha do Retiro. Já no domingo, às 19h30, o adversário será o Botafogo-SP, novamente no Recife.

Chico comemora seu gol na vitória do Sport sobre o Novorizontino por 3 a 1, na Série B (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

AVAÍ 2 x 2 AMERICA-MG

31ª RODADA- SÉRIE B CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis

Primeiro tempo

O jogo começou com tudo e logo aos 42 segundos, Elizari aproveitou o rebote do goleiro César e empurrou a bola para o fundo o gol, colocando o América-MG em vantagem. No entanto, o Avaí não se intimidou e empatou a partida com Andrey, aos 24 minutos, após uma boa infiltração na zaga do Coelho. A equipe de catarinense seguiu pressionando, entretanto, quem chegou ao segundo gol, foi o time de Minas, com o atacante Brenner, que aproveitou o cruzamento de Rodriguinho e finalizou com categoria.

Segundo tempo

De baixo de chuva, as equipes voltaram ao gramado para a sequência da partida. O Avaí, aos 28 minutos, empatou mais uma vez, com Gaspar. O atacante chutou cruzado após receber passe de Giovanni e colocou a bola onde a coruja dorme. Já nos acréscimos, o Coelho quase conseguiu levar os três pontos para casa, porém, o gol marcado por Davó foi anulado por impedimento.

E agora?

O próximo compromisso do time catarinense na Série B será contra o Amazonas, pela 32ª rodada. A partida acontece no dia 18 de outubro (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia.

O América-MG entra em campo novamente no dia 17 de outubro (quinta-feira), às 20h (de Brasília), contra o Goiás, na Arena Independência, em Belo Horizonte, também na 32ª rodada do Brasileiro.

Avaí em América-MG empataram por 2 a 2, na Série B (Foto: Mourão Panda / América)

No duelo entre o segundo e o quarto colocado, o Santos recebe o Mirassol, no sábado (12), às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Caso vença, o Peixe reassume a liderança da Série B.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte