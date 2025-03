O atacante Pablo garantiu a classificação do Londrina para a semifinal do Campeonato Paranaense após quatro anos. Ele marcou os dois gols na vitória por 2 a 0 contra o Cianorte, no estádio do Café. Na ida, o Tubarão já tinha vencido pelo mesmo placar, fora de casa.

Com 22 anos, o jogador é um dos 16 sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, em 2019. Na ocasião, 10 jovens da base do Flamengo morreram em um incêndio – ninguém foi responsabilizado até agora.

Pablo conseguiu fugir pela grade da janela e só teve arranhões no peito e nas costas. Ele ainda ajudou a salvar três meninos no quarto ao lado.

- Momento muito importante na minha vida. Já passei por coisas muito difíceis. Agradeço a Deus pelo momento que estou vivendo, principalmente ao marcar os dois gols que colocaram o time na semifinal do Paranaense - afirmou em entrevista coletiva após a partida.

No Tubarão desde 2023, atacante tem três gols e três assistências em 28 jogos. Ele marcou o primeiro gol como profissional no ano passado, diante do Andraus, pelo estadual. Antes de chegar ao time paranaense, ele passou pelas categorias de base de Palmeiras e Atlético-MG.

Projeção para a semifinal do Paranaense

Classificado para a semifinal, o Londrina enfrenta o vencedor de Operário e São Joseense – os times empataram em 1 a 1, na ida. O duelo da volta está marcado para domingo (9), às 16h, no Germano Krüger, em Ponta Grossa.

- Onde o Londrina joga, vai com força máxima. Independente do adversário, vamos para ganhar. Claro que cada jogo tem uma estratégia, uma tática, mas vamos sempre com o objetivo de conquistar a vitória - completou.

Tragédia no Ninho do Urubu, CT do Flamengo

No dia 8 de fevereiro de 2019, Christian Esmério, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, Pablo Henrique da Silva Matos, Bernardo Pisetta, Vitor Isaias, Samuel Thomas Rosa, Athila Paixão, Jorge Eduardo, Gedson Santos, e Rykelmo Viana faleceram por conta de um incêndio que atingiu o alojamento em que dormiam, no Ninho do Urubu, que é o Centro de Treinamento do Flamengo. Todos os jovens tinham entre 14 a 16 anos.

Os alojamentos eram em uma estrutura de container, e o fogo se iniciou devido a um problema no ar-condicionado, enquanto os jovens dormiam. Além dos 10 jovens que vieram a falecer, outros três atletas da base ficaram feridos por conta do incêndio, que se alastrou rapidamente por conta da estrutura do alojamento e do material que era feito o local.