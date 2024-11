Série B: Santos e Novorizontino perto da elite; Guarani, da queda

Santos pode confirmar acesso neste domingo (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







02/11/2024

Se por um lado o sábado de jogos da Série B terminou com a torcida do Santos em êxtase, e a do Novorizontino cada vez mais esperançosa, por outro foi trágico para mais um representante paulista na competição. Isso porque o Guarani perdeu por 1 a 0 para o Goiás, se afundou na lanterna e está cada vez mais próximo do rebaixamento à Série C.

Com apenas 31 pontos em 35 jogos até aqui, o Guarani poderá chegar no máximo a 40 pontos até o fim do campeonato. Atualmente, o 16º colocado e primeiro fora da zona de descenso é a rival Ponte Preta, que tem 38 e ainda joga na rodada, diante do Paysandu.

O Guarani só não pode cair matematicamente já nesta rodada porque a Chapecoense também jogou neste sábado. O time catarinense perdeu em casa para o Novorizontino por 2 a 0 e, com seus atuais 40 pontos na 13ª posição, ainda pode ser alcançado pela equipe campineira.

Novorizontino cola no Santos e quer título da Série B

A vitória do Novorizontino assegura a equipe na segunda colocação, com 63 pontos. O time está a apenas dois do líder, Santos, e assim como o time da Vila Belmiro, muito próximo do acesso à Série A.

A diferença é que o Santos pode garantir seu retorno à elite já neste domingo. Para isso, torce por um tropeço do Ceará, que recebe o Avaí. O time cearense tem 54 pontos, 11 a menos do que o Santos.

O triunfo do Goiás sobre o Guarani também mantém a equipe com chances de acesso. Com 54 pontos e mais três partidas pela frente, porém, o time goiano precisa vencer suas três partidas e ainda torcer por pelo menos um tropeço de Sport, Mirassol e Ceará.