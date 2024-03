Dí Maria foi o cara da Argentina contra El Salvador (Foto: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 23:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A Argentina venceu El Salvador por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (22), no Estádio Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos. Os gols da atual campeã do mundo, que entrou em campo sem Lionel Messi, foram marcados por Romero, Enzo Fernández e Lo Celso.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O jogo começou de maneira discreta e a Argentina sequer se esforçou para vencer El Salvador. Inclusive, a atual campeã do mundo estava sem o astro Lionel Messi. No primeiro tempo, Romero e Enzo Fernández marcaram e, na segunda etapa, Lo Celso fechou o placar.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Agora, a Argentina volta a entrar em campo na quarta-feira (27). Os campeões do mundo vão enfrentar a Costa Rica, às 00h, no Estádio United Airlines Field at the Memorial Coliseum.