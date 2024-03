Árbitro brasileiro elege clássico mais difícil de apitar: ‘Rivalidade muito grande’

Gre-Nal é o clássico mais difícil de se apitar para árbitro brasileiro (Foto: Lucas Uebel/Gremio)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 23:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Anderson Daronco revelou qual o clássico mais difícil de ser apitado. Em entrevista ao "ge", o experiente árbitro afirmou que o Gre-Nal é complicado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Aposte R$200 na Lance! Betting e ganhe R$350 se o Brasil empatar ou vencer a Inglaterra

- (Gre-Nal) É o pior de todos, é o mais difícil. Pela rivalidade, é muito grande - contou Daronco.

Apesar de Daronco ter essa opinião, o árbitro também comentou sobre outros clássicos complicados de trabalhar. Dentre eles, jogos entre clubes paulistas e mineiros são delicados.

- Já apitei todos os clássicos do futebol brasileiro. E acho que depois do Gre-Nal, vem, pelo menos das experiências que tive, o Atlético-MG x Cruzeiro. Foi muito difícil atuar também nesse jogo. E Corinthians x Palmeiras também - disse o árbitro. E completou afirmando que clássicos cariocas são tranquilos:

- Eu fiz Fla-Flu, Vasco x Flamengo, Fluminense x Botafogo. Achei um pouco mais ‘tranquilo’. É claro que tudo depende do momento, das equipes, do que que está valendo.

No podcast, Anderson Daronco também contou sobre a experiência que teve ao apitar um jogo da Liga Saudita. Na ocasião, foi o árbitro de uma partida do Al Nassr, time que Cristiano Ronaldo.

Gre-Nal é o clássico mais difícil de apitar, segundo Daronco (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

- Tenho a camisa do jogo da Arábia Saudita com o Cristiano Ronaldo. Eu fiquei conversando com ele no final do jogo - revelou.