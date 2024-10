Sem inspiração, Atlético-GO e Cuiabá empatam e se complicam no Z-4

Equipes terminaram o jogo com placar zerado







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 20:56 • Goiânia

Atlético Goianiense e Cuiabá empataram em 0 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 30ª rodada do Brasileirão. O resultado desta sexta-feira (18) não ajudou nenhum dos dois times na luta contra a degola. O Dragão amarga a última posição da competição com 22 pontos, e o Dourado é penúltimo, com 27.

Atlético Goianiense e Cuiabá não saíram do zero na capital de Goiás (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Como foi a partida?

A partida foi marcada pela ausência do VAR no primeiro tempo. A ferramenta não foi utilizada por problemas técnicos. O árbitro Bráulio da Silva Machado não teve que tomar decisões polêmicas na primeira etapa, e o jogo seguiu sem críticas à arbitragem.

O Atlético Goianiense foi melhor no primeiro tempo. A equipe mandante mostrou mais ímpeto. Apesar disso, os goianos não conseguiram criar chances claras de gol. O único lance de destaque foi uma finalização de Derek, que explodiu no travessão do gol defendido por Walter.

Na segunda etapa, as equipes também não conseguiram criar grandes chances. A partida continuou truncada. Mais próximo da fuga do Z4, o Cuiabá se lançou ao ataque e procurou a vitória, mas faltou inspiração. O Atlético Goianiense apostou nos contra-ataques.

A melhor chance do segundo tempo foi do Atlético Goianiense. Lacava aproveitou o erro no ataque do Cuiabá, avançou até a área e finalizou na saída de Walter, mas a bola foi para fora.

O que vem por aí?

Na próxima rodada, o Atlético Goianiense encara o Grêmio, em Porto Alegre. A partida está marcada para sábado (26), às 16h30m. Por outro lado, o Cuiabá visita o {Vasco da Gama}, quinta-feira (24), às 18h, em São Januário.



✅ FICHA TÉCNICA

Atlético Goianiense 0 x 0 Cuiabá - Brasileirão

30ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 18 de outubro de 2024.

📍 Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO).

🟨 Cartões amarelos: Lacava (ACG); Railan (CUI).

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Alejo Cruz (Alex Sandro); Roni (Shaylon), Rhaldney (Gustavo Companharo) e Baralhas; Lacava (Jean Carlos), Derek (Hurtado) e Janderson (Geovane.

CUIABÁ (Técnico: Bernardo Franco)

Walter; Bruno Alves, Marllon e Alan Empereur (Lucas Mineiro); Railan, Denilson (Max), Fernando Sobral (Filipe Augusto) e Ramon ; Gustavo Sauer (André Luiz), Isidro Pitta e Clayson (Jonathan Cafu).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

🚩 Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Gizeli Casaril (SC)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)