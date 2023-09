Corinthians - Tite tem respaldo da torcida e um histórico incrível no Timão. Flamengo é um potencial barril de pólvora, onde a crise sempre estoura pra cima do treinador. Não vejo Tite com o perfil do Flamengo. É bom lembrar que Tite ficou estigmatizado como um treinador de futebol feio pelo histórico recente com a Seleção Brasileira. Acredito que a torcida do Flamengo não terá paciência com ele.