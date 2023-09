Com Gabi e Matheus Cunha no banco, Sampaoli fez mudanças pontuais, além de contar com a volta de Arrascaeta. O uruguaio retorna à equipe após rápida recuperação de uma lesão muscular.



+ Condição especial para matrícula no curso Gestor de Futebol, aprovado por Dante, Petković, Léo Moura e outros craques. Saiba mais!



O Flamengo perdeu o jogo de ida por 1 a 0 e precisa de dois gols para sair com o título após os 90 minutos. O São Paulo, com vantagem no placar, joga em casa e busca o título inédito, que pode vir até com um empate.