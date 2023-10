São José e Portuguesa Santista se enfrentam neste sábado (14), às 15h, no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), pela partida de volta da final da Copa Paulista. O jogo terá transmissão do Youtube do Paulistão e da TV Cultura. O grande vencedor da decisão poderá escolher entre estar na Copa do Brasil ou na Série D do ano que vem.