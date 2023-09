Enquanto o Sampaio Corrêa está na 15ª colocação, com 31 pontos, na tabela e quer se distanciar de vez da zona de rebaixamento, o Vila Nova é o sétimo colocado, com 46, e busca alcançar as primeiras posições. Na última rodada, os donos da casa venceram a Chapecoense por 2 a 0. Já os visitantes empataram em 1 a 1 com a Ponte Preta.