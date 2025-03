Saiba os confrontos mais acirrados do fim de semana de decisões estaduais

Prestes a conhecer seus campeões, alguns dos principais campeonatos estaduais estão na reta decisiva. Alguns clubes da Série A saíram na frente, como Flamengo, Atlético-MG e Internacional, enquanto outros ainda não jogaram a final. Por conta disso, o Lance! faz um balanço para mostrar como estão as decisões dos estaduais por todo o país.

Confira a situação atual dos principais estaduais em 2025

⚽ CAMPEONATO PAULISTA

O Corinthians se classificou para a grande decisão ao derrotar o Santos por 2 a 1, e vai disputar o título contra Palmeiras, que venceu o São Paulo no Allianz Parque por 1 a 0. Por ter feito a melhor campanha somando todas as partidas, o Timão garante decidir o segundo jogo do dérbi em casa. Após ida e volta, se houver empate em pontos e saldo, a decisão será nos pênaltis.

⚽ CAMPEONATO CARIOCA

Flamengo e Fluminense mais uma vez decidem o Campeonato Carioca, e já disputaram o primeiro jogo no Maracanã. Mesmo com o mando tricolor, a equipe rubro-negra garantiu a vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira (12), e disputam o jogo de volta no domingo (16).

Caso o jogo termine em empate ou vitória do Flamengo, os comandados por Filipe Luís levantam a taça do estadual. Se o Fluminense vencer com um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis - vitória por dois gols de diferença garantem o título ao Time de Guerreiros.

⚽ CAMPEONATO MINEIRO

O Atlético Mineiro saiu na frente em busca de seu hexacampeonato estadual ao golear o América por 4 a 0, neste sábado (8), no jogo de ida no Mineirão. Devido à vantagem de quatro gols, o Galo pode até perder por três gols de diferença que será campeão.

⚽ CAMPEONATO GAÚCHO

Um dos principais estaduais do Brasil, o Gre-Nal já começou quente. O Internacional fez uma boa partida de ida vencendo o Grêmio por 2 a 0 dentro da arena do Tricolor, no último sábado (8). O jogo de volta será no domingo (16), no Estádio Beira-Rio.

Para ser campeão e evitar um octacampeonato inédito do rival, o Colorado pode até perder por um gol. O Imortal, por outro lado, tem que vencer por três gols de vantagem ou por dois e levar para os pênaltis.

⚽ CAMPEONATO BAIANO

No sábado (8), o Vitória voltou a vencer o Atlético de Alagoinhas, desta vez por 3 a 0, garantindo vaga na decisão. No dia seguinte, o Bahia goleou a Jacuipense por 5 a 0, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, após perder a ida na Fonte Nova por 2 a 1. Com isso, teremos Ba-Vi na final pelo segundo ano consecutivo, e o Leão vai lutar pelo bicampeonato.

⚽ CAMPEONATO PERNAMBUCANO

Diferente de outros estaduais, o Pernambucano começou a disputar as semifinais apenas no último sábado (8). O Sport largou na frente do Santa Cruz e venceu por 2 a 0, na Ilha do Retiro. Enquanto isso, no domingo (9), na Arena Pernambuco, o Retrô, de Camaragibe, bateu o Maguary, da cidade de Bonito, por 2 a 1. Havendo empate em pontos e saldo ao fim dos dois jogos, nas semis e nas finais, a decisão será nos pênaltis.

⚽ CAMPEONATO PARANAENSE

As semifinais do Catarninense começam neste final de semana. De um lado, o Londrina, que eliminou o Cianorte com duas vitórias por 2 a 0, vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa, que voltou a empatar por 1 a 1 com o São Joseense, mas venceu nos pênaltis por 6 a 5.

Do outro lado, o Athletico-PR bateu o Azuriz por 3 a 0, na Ligga Arena, e vai enfrentar o Maringá, que segurou um empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couro Pereira - havia vencido em casa por 2 a 0.

⚽ CAMPEONATO CEARENSE

Um dos maiores clássicos do Nordeste, o Ceará visita o Fortaleza neste sábado (15), para o primeiro jogo da final do Cearense. O Vôzão goleou o Maracanã por 4 a 0 na semifinal, no Presidente Vargas, e vai brigar pelo bicampeonato estadual. O Leão do Pici garantiu a vaga na decisão após derrotar o Ferroviário por 1 a 0, no mesmo estádio.

As finais serão disputadas em duas partidas, nos próximos dois sábados, 15 e 22 de março, e havendo empate em pontos e saldo, a decisão vai para os pênaltis.

⚽ CAMPEONATO CATARINENSE

As finais estão definidas: Chapecoense x Avaí. No sábado (8), em jogo único, o Avaí levou a melhor nos pênaltis sobre o Santa Catarina, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em Rio do Sul. E a Chape derrotou o Joinville por 2 a 1, no dia seguinte, na cidade de Xanxerê. As duas finais serão nos próximos sábados. Havendo empate em pontos e saldo em todo o mata-mata, a decisão será nos pênaltis.