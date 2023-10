• História e protagonismo. Bruno Henrique entrou para o hall de ídolos do Flamengo desde seu primeiro ano no Rubro-Negro, em 2019. Protagonista nos principais títulos do Fla, o atacante chegou a ficar longo tempo ausente dos gramados por conta de lesão grave, mas retornou com o mesmo papel de liderança técnica. Se renovar, seguirá como um dos craques do time.



• Idolatria da torcida. A Nação Rubro-Negra se mobiliza pela renovação contratual de Bruno Henrique e clama pela continuidade. Xodó, ele foi um dos poucos poupados de críticas de torcedores em 2023.



• Vontade de continuar. Bruno Henrique e seu estafe sempre priorizaram a renovação com o Flamengo. O atacante tem vontade de se aposentar no clube e está disposto a fazer concessões nas pedidas financeiras para fechar com o Rubro-Negro.



• Fator Tite. Conhecido por ser ótimo gerenciador de elencos, o novo treinador do Fla pode ser decisivo em convencer Bruno Henrique a permanecer. Na estreia do técnico, o atacante foi titular.