A relação com a instituição é herança de família. Romário já contou diversas vezes que é torcedor do time e que herdou o carinho de seu pai, Edevair, também torcedor do Mecão. Apesar do apreço, o ex-jogador não terá uma missão fácil no América-RJ, principalmente se consideradas as dívidas, que giram em torno de R$ 80 milhões.