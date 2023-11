Romário se diz torcedor do America e teria herdado de seu pai, Edevair, a paixão pelo clube. Em 2009, ele foi gerente de futebol do clube e entrou em campo na campanha do acesso à elite do Campeonato Carioca. Seu Edevair havia falecido no ano anterior e o craque realizou o sonho dos dois de representar a equipe do coração.