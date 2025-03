Durante coletiva após o empate entre Flamengo e Internacional, Roger Machado comentou sobre a possibilidade de treinador estrangeiro comandar a Seleção Brasileira. Com nomes de fora do Brasil sendo cotados pela CBF, o técnico colorado diz que prefere brasileiros, mas não é contra a mudança.

O comandante do time gaúcho não fugiu do assunto ao ser questionado e revelou preferência por treinadores brasileiros a fim de valorizá-los. Para Roger, não falta conhecimento para os profissionais e que eles não ficam atrás dos gringos.

- Não sou contra os estrangeiros, eu gostaria só de ver a política de reciprocidade. Para que eu acesse o mercado exterior, me cobram 60 meses de atuação na primeira divisão (brasileira). Não se vê a mesma política aqui. Isso acaba desequilibrando essa disputa em função dessas vagas. Para os treinadores estrangeiros, com cultura diferente, dão a oportunidade de ficar mais (no cargo). Para mim, como brasileiro, dão 4 jogos, para os estrangeiros dão 6, 7 jogos [...] Os estrangeiros foram importantes e são porque quebram conservas culturais que nós brasileiros não conseguimos quebrar. Por isso aprecio a vinda sim dos bons treinadores, mas que a gente não desconsidere o que tem em casa.

- Não fomos nós treinadores que pedimos estrangeiros. Eu gostaria muito de ver um treinador brasileiro treinando a Seleção Brasileira, mas não sou contra [...] Como treinador, quero fortalecer a minha categoria. Com atualização, informação e conhecimento, isso não nos falta. Nós não devemos nada para os treinadores que vem de outros países - finalizou Roger Machado.

Demissão de Dorival Junior e foco na contratação de técnico estrangeiro

Dorival Júnior, durante coletiva de imprensa no Mané Garrincha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Dorival Júnior foi demitido pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na tarde desta sexta-feira (28), e não é mais treinador da Seleção Brasileira. O último jogo do técnico no comando da Seleção foi a goleada de 4 a 1 para Argentina.

Agora, Ednaldo Rodrigues corre atrás de um substituto para o treinador, e o foco é num profissional estrangeiro. Nomes como o do português Jorge Jesus, do italiano Carlo Ancelotti e do espanhol Pep Guardiola estão no radar. Com pouco apoio popular e a pouco mais de um ano do início da Copa do Mundo de 2026, Ednaldo sabe que não há mais nenhuma margem para erro e que precisa encontrar para a Seleção um treinador que seja quase consenso entre a torcida.

