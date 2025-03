Desde que Dorival Júnior foi demitido da Seleção Brasileira na tarde da última sexta-feira (28), a CBF tem pressa para definir o novo treinador da Canarinho. Nesse sentido, o jornal "Olé" tentou auxiliar o trabalho do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, cogitando um nome pouco comentado para o cargo: Ramón Díaz, técnico do Corinthians.

O veículo argentino estampou a capa de sábado (29) exaltando a conquista do Campeonato Paulista pelo Corinthians e sugerindo que o técnico ganhasse uma chance no comando da Seleção.

— Dorival é o segundo técnico brasileiro consecutivo que não resiste a Scaloneta (seleção argentina comandada por Lionel Scaloni). E se tentarem "Pelado" Díaz, campeão estadual pelo Corinthians? — destacou o "Olé" na capa abaixo ⬇️

Ramón Díaz no Brasil 📋

Em 2020, Ramón Díaz chegou ao futebol brasileiro para comandar o Botafogo, mas não chegou a trabalhar no clube por questões de saúde. Três anos depois, foi para o Vasco e tirou o time do rebaixamento, mas foi demitido no ano seguinte, assumindo o Corinthians em julho de 2024, onde segue até hoje.

Pelo Timão, Ramón Díaz conquistou o 31º título do clube no Paulistão, e se tornou o técnico argentino com mais títulos no futebol profissional. O treinador de 65 anos soma 17 taças, sendo essa a primeira alcançada com equipes brasileiras.

O futuro da Seleção Brasileira 🟢🟡

Dorival Júnior foi demitido depois de 16 jogos no cargo máster da Seleção Brasileira. Os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero e o preparador físico Celso Resende também deixaram a equipe.

Comandante do Flamengo, Filipe Luís já disse que está totalmente concentrado no atual trabalho. O treinador lamentou a queda de Dorival Júnior e, ainda que não tenha dado uma resposta direta sobre aceitar ou não um eventual convite para treinar a Seleção, deixou transparecer que sua intenção é mesmo continuar no Rubro-Negro.

Assim, entre os nomes mais cotados para assumir a vaga, Jorge Jesus é considerado o plano "A" da CBF para ocupar o cargo deixado por Dorival. O mister tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita até o final da temporada 2024/25.